В Свердловской области выявлено 1 тыс. 869 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 1 тыс. 869 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 21 сентября 2022 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 503 тыс. 506 человек.



Также за сутки в области зарегистрировано два летальных случая от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 816. За сутки из больниц выписано 2 тыс. 015 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 475 тыс. 552 человека.



В России за минувшие сутки было выявлено 53 тыс. 045 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 20 млн 588 тыс. 102 человека. За сутки зафиксировано 107 летальных случаев (всего 386 тыс. 341), выздоровели 59 тыс. 718 человек (всего 19 млн 537 тыс. 543).