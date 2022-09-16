Курс доллара США на Московской бирже вырос до 61,5 руб., евро — до 61 руб.

УрБК, Москва, 21.09.2022. Доллар США и евро растут в первые часы торгов на Московской бирже. По состоянию на 10.20 мск курс американской валюты составляет 61,47 руб., европейской — 61,03 руб. Отметим, что на момент закрытия торгов 20 сентября курсы долл. США и евро составляли 60,06 руб.

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