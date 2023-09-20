Курс доллара США на Московской бирже вырос до 95,94 руб., евро — до 102,2 руб.

УрБК, Москва, 22.09.2023. Курсы доллара США и евро растут в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на 10.55 мск курс американской валюты составляет 95,94 руб., европейской — 102,2 руб. На момент закрытия торгов 21 сентября курс доллара США составлял 95,91 руб., евро — 101,85 руб.

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