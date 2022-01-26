В связи с началом учебного года продажи детских умных часов в розничной сети «МегаФона» выросли в шесть раз

УрБК, Москва, 21.09.2022. Накануне учебного года и в первую неделю сентября продажи детских умных часов в розничной сети «МегаФона» выросли в шесть раз. Рост спроса аналитики оператора связывают с запретом на использование мобильных телефонов в школах, о котором стало известно 31 августа, сообщает пресс-служба телекоммуникационной компании.
Пик интереса к детским смарт-часам пришелся на 31 августа и 1 сентября — в эти дни продажи выросли по сравнению с тем же периодом прошлого года в семь раз, а средний чек покупки увеличился на 15%. Кроме того, в эти дни умные часы стали самым популярным товаром в розничной сети «МегаФона». Аналитики отметили, что спрос на них был выше в три раза по сравнению с декабрем 2021 года, когда часы покупали в качестве подарка на Новый год. Кроме того, в конце августа и начале сентября интерес к умным часам для детей оказался выше, чем к смартфонам, продажи которых выросли на 10%.
Лидерами продаж стали устройства от брендов Elari, Jet, Aimoto и Huawei. При этом наиболее популярными оказались детские часы с поддержкой 4G: Elari FMK Go 4G, Jet Kid Vision 4G и Aimoto IQ 4G. Такие гаджеты дают родителям возможность не только отслеживать местоположение ребенка, но и общаться с ним по голосовой и видеосвязи. Также аналитики отметили, что самыми популярными стали устройства в желтом и розовом цвете — на них пришлось 62% всех продаж.
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