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«МегаФон» внедряет технологию автономной работы смарт-часов без привязки к смартфону

УрБК, Москва, 15.09.2023. «МегаФон» первым в России внедряет технологию, благодаря которой умные часы будут работать независимо от смартфона. Запуск такой услуги стартовал в пяти регионах страны.

Как сообщает пресс-служба сотового оператора, новшество поможет аксессуару принимать и совершать звонки, отправлять сообщения, использовать мобильный интернет, даже если телефон не рядом или разрядился. Технология также позволяет присоединить умные часы к основному номеру на смартфоне и использовать их в рамках единого тарифа и счета.

«Теперь для того, чтобы не терять функциональность умных часов, не нужно заводить для них дополнительный номер или синхронизировать гаджет со смартфоном через Bluetooth. Аксессуар будет работать даже в том случае, когда телефон разряжен или находится не под рукой. Благодаря новой услуге можно использовать гаджеты автономно друг от друга, сохраняя все важные функции», — говорится в сообщении.

Подобная технология уже работает в странах Европы, Азии, Ближнего Востока, Северной и Южной Америки, Австралии.

«Использовать устройства, когда на смартфоне и умных часах разные номера довольно неудобно: это усложняет ежедневные коммуникации. Для нас важно, чтобы абонентам было максимально комфортно использовать мобильные сервисы на любом устройстве, поэтому мы и разработали новую услугу. Она позволяет связывать одним номером смартфон и умные часы c eSIM. Теперь можно наслаждаться прогулкой, бегом, плаванием и оставаться на связи, даже если телефон остался дома или разрядился», — комментирует директор департамента по развитию «МегаФона» Игорь Глебов.

К одному номеру можно подключить смарт-часы с возможностью установки eSIM. На первом этапе проекта услуга доступна абонентам в Туле, Пензе, Чебоксарах, Орле, Саратове и постепенно начнет появляться в других городах страны.
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