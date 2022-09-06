«МегаФон» внедряет технологию автономной работы смарт-часов без привязки к смартфону

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2022. «МегаФон» запустил оборудование для технологии Voice over WiFi (VoWiFi) во всех ...26.01.2022 За 2021 год продажи смарт-часов в Свердловской области выросли в два раза
УрБК, Екатеринбург, 26.01.2022. За 2021 год в Свердловской области продажи умных часов выросли в два раза по сравнению ...05.03.2020 В Екатеринбурге компания «МегаФон» запустила трейд-ин для «умных» часов, теперь новое устройство можно купить со скидкой до 20%
УрБК, Екатеринбург, 05.03.2020. В салонах компании «МегаФон» появилось новое предложения для пользователей смарт-часов ...04.10.2017 «Умные» часы обложили авторским сбором
Правительство России внесло «умные» часы в перечень предметов, облагаемых авторским сбором. Об этом сообщает ...15.06.2010 ОАО «МегаФон» представило услугу «МультиФон» для совершения звонков через Интернет
УрБК, Москва, 15.06.2010. Компания ОАО «МегаФон» объявляет о запуске услуги «МультиФон» для совершения звонков на любые ...