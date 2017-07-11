Иностранные банки стали отказываться от обслуживания карт «Мир»

УрБК, Москва, 21.09.2022. Иностранные банки стали отказываться от обслуживания карт российской платежной системы «Мир».
Как сообщает РИА «Новости», Народный банк Казахстана временно приостановил операции с картами «Мир» в банкоматах, но обслуживает их при оплате покупок и услуг.
Также с российской платежной системой перестали работать турецкие «Денизбанк» и «Ишбанк».
Газета «Известия» сообщила, что обслуживание карт «Мир» приостановили казахстанский банк «Халык» и вьетнамский BIDV.
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