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Вчера, 11:21

Российские банки запустят переводы между корпоративными картами и счетами по платежной системе «Мир»

УрБК, Москва, 07.03.2023. Российские банки после 25 апреля начнут внедрять b2b-переводы — переводы между корпоративными счетами и картами. Такое обязательство у них появится в связи со вступлением в силу технического бюллетеня платежной системы «Мир», где есть этот пункт, сообщает РБК.

Представители платежной системы утверждают, что b2b-переводы вводятся по запросу участников рынка.

«Данный тип операции позволит совершать взаиморасчеты между юрлицами и индивидуальными предпринимателями в режиме 24/7 через каналы дистанционного банковского обслуживания, например, мобильный банк или личный кабинет на сайте банка», — отметили в организации.

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