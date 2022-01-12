Жительница Нижнего Тагила по указанию телефонных мошенников перевела около 1 млн рублей на счета лжеброкеров

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2022. Жительница Нижнего Тагила обратилась в полицию после того, как, поддавшись на уговоры телефонных мошенников об инвестировании денежных средств, потеряла около 900 тыс. руб.
По данным ГУ МВД России по Свердловской области, схема обмана, когда злоумышленники, представляясь брокерами, специалистами инвестиционных компаний, предлагают гражданам заработать на инвестициях, стала популярной в последнее время.
Пострадавшая пенсионерка в конце прошлого года зарегистрировалась на брокерской электронной платформе. Вскоре ей позвонил неизвестный, представившийся финансовым специалистом, который пообещал женщине доход от акций и для работы на платформе предложил ей заплатить 18,5 тыс. руб. Далее потерпевшая в течение девяти месяцев регулярно делала денежные переводы на счета, номера которых ей указали мошенники. Для этого ей пришлось потратить личные накопления, а также взять два кредита и занять деньги у родственников. Когда, несмотря на все вложения, прибыль так и не поступила, пенсионерка обратилась в полицию.
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