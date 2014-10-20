Администрация Екатеринбурга сможет демонтировать нелегальные киоски без судебного решения

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2022. Администрация Екатеринбурга получила право демонтировать нелегальные киоски без судебного решения. Соответствующее постановление 20 сентября приняли депутаты гордумы, сообщает «Коммерсантъ».
Решение о ликвидации объявления можно будет подписать в течение суток после составления акта о выявлении. Вдобавок сносить нелегальные киоски можно, даже если их владельцев не удалось установить, или они отказываются убирать их самостоятельно. Демонтированный объект и его содержимое вернут владельцу, когда он докажет право собственности и оплатит издержки за снос и хранение. Кроме того, незаконные объекты можно будет разбирать прямо на месте.
Добавим, что, по данным замглавы города Дмитрия Ноженко, представившего документ, сейчас в Екатеринбурге насчитывается 2 тыс. 152 легальных киоска и несколько сотен нелегальных. Власти демонтировали 225 незаконно размещенных объектов, и еще 350 были добровольно убраны их владельцами.
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