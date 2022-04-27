«Россети Урал» — «Челябэнерго» подключили к электросетям компании новый жилищный комплекс в Чебаркуле

УрБК, Челябинск, 20.09.2022. Специалисты Златоустовских электрических сетей филиала «Россети Урал» — «Челябэнерго» подключили к электросетям компании новый жилищный комплекс в городе Чебаркуль Челябинской области.
Как сообщает пресс-служба компании, в ходе строительства энергоинфраструктуры энергетики установили две комплектные двухтрансформаторные подстанции и кабельные линии электропередачи 6/0,4 кВ общей протяженностью более 2 тыс. метров. Эти мероприятия позволили выдать запрошенную застройщиком мощность в объеме 1 МВт.
«Вторая категория надежности электроснабжения предусматривает питание от двух независимых источников энергии: в случае технологического нарушения это позволяет оперативно произвести переключение с одного источника на другой и обеспечить надежное и качественное электроснабжение 10 многоэтажных домов», — говорится в сообщении.
При этом часть квартир в жилищном комплексе предназначена для новоселов, которые получат жилье в рамках реализации областной адресной программы «Переселение в 2019-2023 годах граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области».
Отмечается, что все работы выполнены в рамках реализации программы по техприсоединению потребителей к электросетям филиала «Россети Урал» — «Челябэнерго».
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