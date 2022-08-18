УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 13:21

В Свердловской области выявлено 1 тыс. 832 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 1 тыс. 832 новых случая новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 20 сентября 2022 года федеральный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 501 тыс. 637 человек.

Также за сутки в области зарегистрировано два летальных случая от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 814. За сутки из больниц выписано 512 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 473 тыс. 537 человек.

В России за минувшие сутки было выявлено 46 тыс. 474 новых случая COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 20 млн 535 тыс. 057 человек. За сутки зафиксировано 98 летальных случаев (всего 386 тыс. 234), выздоровели 52 тыс. 194 человека (всего 19 млн 477 тыс. 825).

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
18.08.2022 В Свердловской области выявлено 642 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 642 новых случая заражения ...

05.08.2022 В Свердловской области выявлено 193 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 05.08.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 193 новых случая заражения ...

29.06.2022 В Свердловской области выявлено 103 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 103 новых случая заражения ...

22.03.2022 В Свердловской области выявлено 1 тыс. 404 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 1 тыс. 404 новых случая ...

11.03.2022 В Свердловской области выявлено 2 тыс. 263 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 11.03.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 2 тыс. 263 новых случая ...

Популярные новости
09.09.2022Аренда комнат в Екатеринбурге за год подорожала на 6,3%09.09.2022В России цены на подержанные автомобили вернулись к росту09.09.2022Подача тепла в жилые дома Екатеринбурга будет осуществляться в два этапа02.09.2022Алексей Прядеин: Форум «Города России — 2030» будет посвящен новым вызовам09.09.2022Функции по противодействию коронавирусу в Свердловской области переданы оперштабу по обеспечению стабильности
Архив новостей
Сентябрь 2022 (492)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Июнь 2022 (703)
Май 2022 (616)
Апрель 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18