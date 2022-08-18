В Свердловской области выявлено 1 тыс. 832 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 1 тыс. 832 новых случая новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 20 сентября 2022 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 501 тыс. 637 человек.



Также за сутки в области зарегистрировано два летальных случая от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 814. За сутки из больниц выписано 512 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 473 тыс. 537 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 46 тыс. 474 новых случая COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 20 млн 535 тыс. 057 человек. За сутки зафиксировано 98 летальных случаев (всего 386 тыс. 234), выздоровели 52 тыс. 194 человека (всего 19 млн 477 тыс. 825).