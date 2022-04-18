В УБРиР с начала 2022 года почти на четверть выросло число пользователей онлайн-сервисов

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2022. В Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) с начала 2022 года на 24% выросло число пользователей мобильного приложения и интернет-банка. Об этом сообщает пресс-служба финансовой организации.
«Мы постоянно работаем над повышением удобства нашего приложения, чтобы пользователи могли как можно больше операций совершать дистанционно. И мы видим, что клиенты стали активнее решать финансовые задачи онлайн — на 27% больше стали оформлять вклады и накопительные счета, на 22% — кредитные карты», — отметил управляющий директор центра цифрового развития каналов взаимодействия с клиентами УБРиР Денис Тур.
Добавим, что клиенты стали чаще прибегать к оплате услуг с помощью QR-кода: число таких операций с начала года возросло на 97%. Еще на 61% увеличились переводы по Системе быстрых платежей.
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