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Курс доллара США на Московской бирже снизился до 59,99 руб., евро вырос до 60,25 руб.

УрБК, Москва, 20.09.2022. Доллар США и евро показывают разнонаправленную динамику в первые часы торгов на Московской бирже. По состоянию на 10.18 мск курс американской валюты составляет 59,99 руб., европейской — 60,25 руб.

Отметим, что на момент закрытия торгов 19 сентября курсы доллара США и евро составляли 60,16 руб.

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