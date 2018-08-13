В России 33% работодателей заявили о намерении поднять зарплаты до конца года

УрБК, Москва, 20.09.2022. В России 33% компаний заявили о намерении поднять зарплаты сотрудникам до конца 2022 года. Об этом говорится в исследовании hh.ru.
Изменений до конца года не предвидится в 57% организаций, а 3% работодателей рассказали о планах уменьшить зарплаты в ближайшие месяцы. Остальные респонденты затруднились ответить.
Среди компаний, прогнозирующих изменения зарплат, 37% говорят, что это коснется как фиксированной, так и переменной части вознаграждения. Еще 31% опрошенных собирается изменить оклад сотрудников, а 26% — только переменную часть (бонусы и премии).
Говоря о планах на 2023 год, 49% респондентов выразили уверенность, что зарплаты их работников вырастут. О сохранении текущего уровня зарплат сказали 28%, а 4% ожидают снижения. Еще 18% работодателей затруднились ответить.
Добавим, что в Свердловской области средние предлагаемые зарплаты за последний год выросли на 2 тыс. руб., составив по итогам августа 49,8 тыс. руб.
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