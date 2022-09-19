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Благоустройство первой очереди Преображенского парка в Екатеринбурге будет завершено в ноябре 2022 года

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2022. Работы по облагораживанию первой очереди территории Преображенского парка будут завершены в ноябре 2022 года. Об этом заявил заместитель председателя комитета благоустройства администрации города Екатеринбурга Виктор Юровицкий во время инспекции объекта.

Напомним, летом 2021 года ведущий девелопер восьмого района — АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») — передал парк в ведение городской администрации — уже более года он является муниципальным объектом. К моменту передачи объекта в ведение администрации Екатеринбурга на этой территории уже была обустроена инфраструктура: застройщик с нуля организовал общественное пространство на территории 49,5 га. Здесь были созданы многоуровневый ландшафт с перепадами высот, вело-пешеходный маршрут для прогулок, плотина и благоустроенная набережная реки Патрушиха, зоны для активного отдыха детей и взрослых, смотровые площадки.

Текущие работы по благоустройству Преображенского парка ведутся в рамках реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС). Суммарно за концепцию Преображенского парка, которая была представлена на суд жителей Екатеринбурга в прошлом году, проголосовало 77 тыс. 689 человек.

Виктор Юровицкий также подчеркнул, что уже в следующем году здесь начнутся работы по благоустройству второй очереди парка, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

«Общая площадь Преображенского парка составляет 156 га. В этом году мы закончим благоустройство первой очереди, а в следующем реализуем проект второй. До середины ноября подрядчик должен обустроить 11 тыс. кв. м гравийного покрытия, 5 тыс. кв. м асфальтового полотна и порядка 20 тыс. кв. м газонов. Работы идут в графике и будут окончены в срок. Стоимость благоустройства первой очереди — 174 млн руб.», — рассказал Виктор Юровицкий.

Концептуально Преображенский парк должен символизировать Урал, представляя его в масштабе городского пространства. Через весь парк пройдет главная аллея, символизирующая Уральский хребет. Это будет единственная асфальтированная тропа, от которой будут расходиться мелкие дорожки, покрытые утрамбованным гравием.

«Сейчас переходим к финальной стадии благоустройства: мы уже засеяли газоны, завершили работы с землей и начали насаждение деревьев и кустарников — их будет 341 и 4,5 тыс. особей соответственно. В скором времени приступим к монтажу малых архитектурных форм: урн и 58 скамей-качелей», — рассказал представитель компании-подрядчика руководитель проекта Алексей Шешуков.

Напомним, в мае этого года горожане приняли участие в рейтинговом онлайн-голосовании по отбору объектов для комплексного благоустройства в 2023 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». В результате победу одержал Преображенский парк, набрав 51% голосов.

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