ММК представит свою линейку высокопрочных сталей на выставке в Алматы

УрБК, Магнитогорск, 20.09.2022. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) присоединился к участию в 27-й Центральноазиатской международной выставке Mining and Metals Central Asia — 2022. Мероприятие проходит в Алматы (Казахстан). На своем стенде предприятие представит широкий спектр своей продукции с акцентом на линейку высокопрочных и износостойких сталей MAGSTRONG, сообщает управление информацией и общественных связей ММК.



Форум ориентирован на показ достижений международных и казахстанских производителей материалов, оборудования, услуг и разработок для горно-металлургического комплекса. Гости и участники мероприятия смогут ознакомиться с импортозамещающими высокопрочными сталями Магнитки, использующимися при изготовлении и ремонте строительной, карьерной и прочей специальной техники, нагруженных металлоконструкций, при производстве оборудования для переработки горных пород и проходки шахт, а также других видов высокотехнологичной продукции.



Продукция ММК помогает значительно улучшить качественные характеристики и снизить вес готовых изделий. Также она дает существенный экономический и экологический эффект: по сравнению с рядовыми марками стали выбросы парниковых газов уменьшаются в среднем на 30% в течение всего жизненного цикла продукции.



Стали MAGSTRONG не уступают по своим характеристикам зарубежным аналогам, а их механические свойства обеспечивают высокую устойчивость к абразивному износу и ударную вязкость, хорошую свариваемость и обрабатываемость и позволяют увеличить срок службы изделий. Сегодня потребители могут получить комплексные решения от ООО «Механоремонтный комплекс» и ОАО «ММК-МЕТИЗ», которые осуществляют переработку металлопроката и поставку сварочных материалов для продукции MAGSTRONG с рекомендациями по параметрам сварки. Все это обеспечивает постоянный рост спроса на эти стали среди потребителей. В 2021 году их отгрузка в адрес машиностроительных предприятий РФ и ЕврАзЭС выросла на 43% по сравнению с предыдущим годом, а металлопрокат MAGSTRONG в прошлом году использовали в своих изделиях 573 предприятия (в 2020 году — 486).



27-я выставка Mining And Metals Central Asia проходит в Алматы 20-22 сентября 2022 года. Это профессиональная площадка деловых контактов производителей и поставщиков со специалистами горнодобывающих предприятий, горно-обогатительных комбинатов, оптовых торговых компаний и других представителей отрасли. В рамках нынешнего форума на выставочной площади более 9,5 тыс. кв. м. свои достижения представят свыше 250 компаний из 22 стран.