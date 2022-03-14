Минфин РФ предложил продлить действие кредитных каникул до конца марта

УрБК, Москва, 19.09.2022. Минфин РФ предложил увеличить продолжительность действия механизма кредитных каникул до 31 марта 2023 года. Об этом говорится в проекте, опубликованном на портале правовой информации.



«Предусмотренный указанным Федеральным законом механизм «кредитных каникул» показал достаточно высокую эффективность в качестве оперативной меры, направленной ?на предотвращение дефолтов заемщиков, столкнувшихся со снижением дохода, ?и на поддержание их платежеспособности. Продление срока действия механизма «кредитных каникул» позволит защитить права граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию и не успевших воспользоваться данной мерой, а также уменьшить риски финансовой стабильности кредиторов», — сообщается в документе.



В настоящий момент у заемщиков есть право обратиться за кредитными каникулами до 30 сентября 2022 года, если снижение дохода составило 30% относительно среднего дохода предшествующего года, а заем выдан до 1 марта 2022 года. Льготный период может составить от одного до шести месяцев.