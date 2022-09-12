Число безработных на Среднем Урале опустилось ниже 20 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2022. По состоянию на 19 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 19 тыс. 887 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.
На 15 сентября число безработных составляло 20 тыс. 043 человека. Таким образом, за последние четыре дня показатель снизился на 156 человек.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,94%.
Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,49.
УрБК, Екатеринбург, 12.09.2022. По состоянию на 12 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 20 тыс. ...09.09.2022 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале составляет 0,96%
УрБК, Екатеринбург, 09.09.2022. По состоянию на 9 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 20 тыс. ...07.09.2022 Число безработных на Среднем Урале снизилось до 20,4 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 07.09.2022. По состоянию на 7 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 20 тыс. ...06.09.2022 Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 187 человек
УрБК, Екатеринбург, 06.09.2022. По состоянию на 6 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 20 тыс. ...05.09.2022 Число безработных на Среднем Урале за выходные снизилось на 110 человек
УрБК, Екатеринбург, 05.09.2022. По состоянию на 5 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 20 тыс. ...