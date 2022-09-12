Число безработных на Среднем Урале опустилось ниже 20 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2022. По состоянию на 19 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 19 тыс. 887 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 15 сентября число безработных составляло 20 тыс. 043 человека. Таким образом, за последние четыре дня показатель снизился на 156 человек.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,94%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,49.