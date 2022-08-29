На уборку улиц Екатеринбурга сегодня выведут 389 рабочих и 133 единицы спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2022. В Екатеринбурге в круглосуточном режиме продолжается уборка улиц и дорог от мусора и грязи. Сегодня для наведения чистоты в мегаполисе будут работать 389 рабочих и 133 единицы спецтехники, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В прошедшие выходные уборкой города занимались 950 сотрудников коммунальных служб, на очистке улиц было задействовано 582 единицы спецтехники. На полигоны вывезено более 277 т грязи и мусора. Для промывки дорожного покрытия и тротуаров использовано более 3,5 тыс. кубометров воды. На ремонт УДС потрачено более 352 тыс. т асфальта.
Кроме того, работники ЖКХ начали готовиться к уборке города в осенне-зимний период. Эта тема была главной сегодня на совещании, которое со службами благоустройства районов города провел заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов.
Замглавы поручил активизировать уборку мусора в преддверии начала листопада и контролировать завершение ремонтно-строительных работ, которые проводятся теплосетевыми и другими организациями. При этом особое внимание он распорядился уделить своевременному восстановлению полотна и благоустройства территорий после земляных работ.
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