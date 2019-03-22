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Вчера, 13:56

ВЦИОМ: Более половины россиян стали больше работать

УрБК, Москва, 19.09.2022. 53% опрошенных россиян отметили, что в последние несколько лет стали работать больше. Об этом свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом 33% участников опроса отметили, что работают столько же, сколько раньше. Меньше трудиться стали 13% респондентов.

Также 28% респондентов заявили, что у них стало больше свободного времени. У 32% участников — меньше. Еще 39% не заметили изменения этого показателя.

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