ВЦИОМ: Более половины россиян стали больше работать

УрБК, Москва, 19.09.2022. 53% опрошенных россиян отметили, что в последние несколько лет стали работать больше. Об этом свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



При этом 33% участников опроса отметили, что работают столько же, сколько раньше. Меньше трудиться стали 13% респондентов.



Также 28% респондентов заявили, что у них стало больше свободного времени. У 32% участников — меньше. Еще 39% не заметили изменения этого показателя.