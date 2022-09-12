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В Свердловской области выявлено 1 тыс. 693 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 1 тыс. 693 новых случая новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 19 сентября 2022 года федеральный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 499 тыс. 805 человек.

Также за сутки в области не зарегистрировано ни одного летального случая от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 812. За сутки из больниц выписано 616 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 470 тыс. 309 человек.

В России за минувшие сутки было выявлено 49 тыс. 488 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 20 млн 488 тыс. 583 человека. За сутки зафиксирован 91 летальный случай (всего 386 тыс. 136), выздоровели 38 тыс. 595 человек (всего 19 млн 425 тыс. 631).

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