Лето по сниженным ценам

В Свердловской области после резкого скачка цен весной все лето наблюдался процесс дефляции. Если в марте (месяц к месяцу) цены выросли на 7,66%, в апреле — на 1,7% (по данным Свердловскстата), то в мае — всего на 0,09%. В летние месяцы они, напротив, снизились: в июне — на 0,35%, в июле — на 0,32%, в августе — на 0,46%.



В последний месяц лета продовольственные товары подешевели относительно июля на 1,55%, алкогольные напитки — на 0,55%, непродовольственные товары — на 0,3%, а услуги подорожали на 0,81%. В годовой динамике общая инфляция на Среднем Урале составляет 14,27%. Сильнее всего подорожали продовольственные товары (на 16,05%), меньше всего — алкоголь (на 9,87%).



Следует отметить, что за август значительно подешевела большая доля социально значимых продовольственных товаров первой необходимости. В том числе — картофель (на 32,69%, до 31,82 руб. за кг), морковь (на 30,15%, до 42,1 руб. за кг), капуста (на 27,66%, до 22,05 руб. за кг), репчатый лук (на 22,37%, до 40,42 руб. за кг), черный байховый чай (на 5,72%, до 1 тыс. 203,51 руб. за кг), а также яблоки (на 5,14%, до 126,33 руб. за кг).



По мнению финансового аналитика Константина Селянина, у дефляции есть две основные причины. Первая — это переукрепленный рубль. Он резко упал после 24 февраля, а примерно с середины мая начал расти. Поскольку национальная валюта крепнет, импортные товары дешевеют, что и приводит к замедлению инфляции или даже обратному ей процессу, как сейчас.



«Вторая причина — это некий шок, который возник в первые недели после 24 февраля. Многие предпочли поднять цены даже сильнее, чем, наверное, стоило. Эти два обстоятельства и привели к тому, что в среднем они не растут. Но я уточню, что ситуация различается в зависимости от группы товаров», — отмечает эксперт.



К этому следует добавить, что у населения сейчас попросту нет денег на покупки. Поэтому и продавцы не могут позволить себе повысить цены. Плюс в августе традиционно снижаются цены на сезонную продукцию.



Финансовый аналитик Виталий Калугин предполагает, что дефляция будет длиться еще две-три недели. Этот процесс окончательно завершится, когда закончатся сезонные овощи и фрукты. Эксперт ожидает возвращения инфляции ближе к концу октября. Еще одной причиной для этого станет традиционное предновогоднее повышение цен на различные бытовые товары, добавил он.



Отдельно стоит отметить, что, когда только началось санкционное давление на Россию, Центробанк спрогнозировал годовую инфляцию по стране в районе 20%. Но ситуация значительно улучшилась, и теперь ожидания регулятора составляют около 12-15% по итогам 2022 года.



«К 15%, наверное, ближе. Может быть, даже 16%. Но эта инфляция перейдет на январь. Потому что все, что будет продано в этот сезон, будет фиксироваться статистикой только в январе. Декабрь будет очень проинфляционный, и это мы увидим только в 2023 году. Думаю, что в пределах 15-16% мы удержимся», — прокомментировал этот прогноз В. Калугин.



Добавим, что в конце прошлой недели совет директоров Банка России снизил ключевую ставку с 8 до 7,5%. Однако, по мнению аналитика, этот фактор не окажет влияния на динамику цен.



«На инфляцию влияет в основном желание людей покупать товары и возможность производителя эти товары на полку положить. Соответственно, сейчас такой возможности стало меньше: импорт закрылся, а производственные мощности не растут. В итоге товара стало меньше, а нет у людей нет денег — кредиты берут, чтобы закрыть предыдущие долги. Соответственно, ставка тут ни при чем», — объяснил он.



Отметим, что рост цен в Свердловской области и по РФ в целом зависит не только от ситуации в отечественной экономике, но и в мировой. Сейчас многие страны переживают сильный всплеск инфляции, который также может коснуться России, из-за чего возникают дополнительные риски.