Артемовское предприятие «Прогресс» погасило долги по зарплате на сумму 1,2 млн рублей после вмешательства прокуратуры

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2022. В Артемовском МУП «Прогресс» накопило перед своими сотрудниками долг по зарплате на общую сумму более 1,2 млн руб. В ситуацию пришлось вмешаться местной прокуратуре, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
В июне 2022 года организация вовремя не выплатила 24 работникам более 500 тыс. руб. В июле 32 сотрудника не получили 700 тыс. руб. Причем ранее директор предприятия уже привлекался к административной ответственности за подобные нарушения.
Руководитель «Прогресса» получил представление о немедленном погашении долга. Также в отношении него вновь возбудили административное дело по части 7 статьи 5.27 КоАП РФ «Нарушение законодательства о труде должностным лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение».
По итогам прокурорской проверки муниципалитет выделил предприятию из местного бюджета субсидию на выплату зарплат. В настоящий момент все долги перед сотрудниками погашены.
УрБК, Екатеринбург, 31.05.2022. Проходящее процедуру банкротства МУП «Водоканал Камышлов» погасило перед своими ...25.03.2022 Птицефабрика «Артемовская» погасила перед работниками долг по зарплате в размере более 4,9 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 25.03.2022. Птицефабрика в Артемовском после вмешательства прокуратуры погасила задолженность по ...14.12.2021 УК «Теплокомплекс» из Каменска-Уральского накопила перед сотрудниками долги по зарплате в 2,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 14.12.2021. Управляющая компания «Теплокомплекс» из Каменска-Уральского после вмешательства ...21.07.2017 Уралэлектротяжмаш выплатил работникам свыше 26 млн рублей долгов по зарплате
УрБК, Екатеринбург, 21.07.2017. В Екатеринбурге АО «Уралэлектротяжмаш» погасило задолженность по зарплате перед ...13.03.2015 В Ивделе за долги по зарплате в 1,5 млн рублей дисквалифицирован руководитель муниципального предприятия
УрБК, Екатеринбург, 13.03.2015. В Ивделе дисквалифицирован руководитель муниципального предприятия «Ивдельское ПАТП» ...