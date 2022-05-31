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Артемовское предприятие «Прогресс» погасило долги по зарплате на сумму 1,2 млн рублей после вмешательства прокуратуры

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2022. В Артемовском МУП «Прогресс» накопило перед своими сотрудниками долг по зарплате на общую сумму более 1,2 млн руб. В ситуацию пришлось вмешаться местной прокуратуре, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В июне 2022 года организация вовремя не выплатила 24 работникам более 500 тыс. руб. В июле 32 сотрудника не получили 700 тыс. руб. Причем ранее директор предприятия уже привлекался к административной ответственности за подобные нарушения.

Руководитель «Прогресса» получил представление о немедленном погашении долга. Также в отношении него вновь возбудили административное дело по части 7 статьи 5.27 КоАП РФ «Нарушение законодательства о труде должностным лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение».

По итогам прокурорской проверки муниципалитет выделил предприятию из местного бюджета субсидию на выплату зарплат. В настоящий момент все долги перед сотрудниками погашены.

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