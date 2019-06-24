В Свердловской области объявили предупреждение из-за пожарной опасности

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2022. В Свердловской области с 19 по 21 сентября будет действовать предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности. Информация об этом появилась на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».



«19-21 сентября местами на юге Свердловской области, 19 сентября местами в Челябинской области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (4 и 5 класс горимости леса по региональной шкале)», — говорится в сообщении.



Напомним, в прошлом году в Свердловской области в сентябре фиксировалось несколько десятков крупных лесных пожаров.