Средняя стоимость ОСАГО в России за неделю выросла на 6,25%

УрБК, Москва, 19.09.2022. Средняя цена полиса ОСАГО в России за последнюю неделю выросла на 6,25%, до 6,8 тыс. руб. Удорожание связано с расширением границ тарифного коридора для большинства категорий автовладельцев на 26% в обе стороны, сообщают «Известия».



Директор по развитию страхового бизнеса «Сравни» Александр Крайник отмечает, что на нововведения отреагировали 18 страховых компаний, которые считаются лидерами рынка.



Эксперт также рассказал, что в апреле стоимость полиса ОСАГО составляла порядка 5,5 тыс. руб., 12 сентября цена не превышала 6,4 тыс. руб. С 13 по 16 сентября средний чек за страховку составил 6 тыс. 841 руб. Он отметил, что к концу года цена полиса может достичь отметки в 7,2 тыс. руб.



Напомним, в июне Банк России предложил расширить коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий клиентов на 26% в обе стороны. Это связано с резким удорожанием запчастей.



Размер страхового возмещения ОСАГО рассчитывается на основе данных справочников стоимости запчастей Российского союза автостраховщиков. Судя по последним обновлениям в этом документе, наиболее востребованные к замене после аварий детали подорожали в среднем на 28,7%.