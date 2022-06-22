ЦБ предложил расширить коридор базового тарифа ОСАГО на 26% в обе стороны

УрБК, Москва, 22.06.2022. Банк России предложил расширить коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий клиентов на 26% в обе стороны. Это связано с резким удорожанием запчастей, сообщает пресс-служба регулятора.
Для легкового автотранспорта базовая ставка тарифа по ОСАГО будет устанавливаться персонально для каждого водителя в диапазоне от 1 тыс. 646 руб. до 7 тыс. 535 руб. Для общественных видов транспорта коридор предлагается расширить на 17,8% вверх и вниз.
Общественное обсуждение проекта по новым тарифам продлится до 28 июня.
Размер страхового возмещения ОСАГО рассчитывается на основе данных справочников стоимости запчастей Российского союза автостраховщиков. Судя по последним обновлениям в этом документе, наиболее востребованные к замене после аварий детали подорожали в среднем на 28,7%.
Стоимость полиса ОСАГО может вырасти на 30% в случае отмены коэффициента за мощность двигателя автомобиля, сообщают ...17.05.2019 Стоимость ОСАГО для легковых автомобилей снизилась за четыре месяца на 3,8%
УрБК, Москва, 17.04.2019. Средняя стоимость полиса ОСАГО снизилась на 3,8% за четыре месяца, прошедших с расширения ...10.10.2018 Минфин РФ предлагает отменить два коэффициента ОСАГО, расширив при этом тарифный коридор
УрБК, Москва, 10.10.2018. Минфин РФ предлагает поэтапно исключить из расчета стоимости ОСАГО коэффициенты по мощности и ...15.06.2018 Банк России опубликовал новые тарифы по ОСАГО
Банк России планирует расширить коридор базового тарифа по полисам ОСАГО на 20% для всех категорий транспортных ...15.06.2018 Банк России опубликовал новые тарифы по ОСАГО
УрБК, Москва, 15.06.2018. Банк России планирует расширить коридор базового тарифа по полисам ОСАГО на 20% для всех ...