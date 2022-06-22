ЦБ предложил расширить коридор базового тарифа ОСАГО на 26% в обе стороны

УрБК, Москва, 22.06.2022. Банк России предложил расширить коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий клиентов на 26% в обе стороны. Это связано с резким удорожанием запчастей, сообщает пресс-служба регулятора.



Для легкового автотранспорта базовая ставка тарифа по ОСАГО будет устанавливаться персонально для каждого водителя в диапазоне от 1 тыс. 646 руб. до 7 тыс. 535 руб. Для общественных видов транспорта коридор предлагается расширить на 17,8% вверх и вниз.



Общественное обсуждение проекта по новым тарифам продлится до 28 июня.



Размер страхового возмещения ОСАГО рассчитывается на основе данных справочников стоимости запчастей Российского союза автостраховщиков. Судя по последним обновлениям в этом документе, наиболее востребованные к замене после аварий детали подорожали в среднем на 28,7%.