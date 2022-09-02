Банк России назвал причины сокращения числа банкоматов в стране

УрБК, Москва, 19.09.2022. В России в последние годы отмечается сокращение числа банкоматов. Во II квартале 2022 года их количество снизилось на 6,2 тыс. штук, до 181,2 тыс. Это самое серьезное падение с 2016 года — тогда в I квартале их число уменьшилось на 8,5 тыс. штук, до 205 тыс. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Банка России.
Регулятор объясняет эту тенденцию растущей долей безналичных расчетов, а также развитием дистанционных способов обслуживания клиентов, включая мобильные приложения. Пандемия COVID-19 лишь ускорила происходящие процессы.
Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков назвал еще один фактор — около 2/3 банкоматов, которые используют финансовые организации, произведены на Западе. Поскольку из-за геополитической ситуации производители ушли с рынка, то банки не могут получить новые аппараты. Помимо этого, эксперт допускает, что на статистику Банка России могла повлиять работа по обслуживанию банкоматов — старые устройства списывают, а новые не успевают установить, и они не попадают в поле зрения регулятора.
Сами банки сейчас рассматривают вопрос получения аппаратов из Китая и Южной Кореи, а также от российских производителей.
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