РЖД оштрафовали на 100 тыс. рублей за нарушения при эксплуатации автомобильного путепровода в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2022. Свердловская транспортная прокуратура оштрафовала ОАО «РЖД» на 100 тыс. руб. за нарушения при эксплуатации автомобильного путепровода. Речь идет об участке на 1728 км ПК 4 ст. Кузино Свердловской железной дороги.



В ведомстве сообщают, что на данном отрезке выявлены нарушения технического регламента, а также дефекты, касающиеся конструктивных и других характеристик его надежности и безопасности.



Прокурор внес начальнику Свердловской дирекции инфраструктуры представление. После рассмотрения акта были приняты меры по устранению нарушений, проводятся ремонтные работы.