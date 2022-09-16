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Транспортная прокуратура оштрафовала «РЖД» на 320 тыс. рублей за мусор на полосах отвода в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2023. Уральская транспортная прокуратура оштрафовала ОАО «РЖД» на 320 тыс. руб. за нарушения требований пожарной безопасности. Их выявили на участках, входящих в структуру Свердловской железной дороги, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что на некоторых участках железнодорожных путей на полосах отвода скопились автомобильные покрышки, бытовой мусор, сухая трава, валежник. Все это создает пожарную опасность. После внесения представления прокурора Свердловской дирекции инфраструктуры нарушения были устранены.

Добавим, что ОАО «РЖД» также было оштрафовано на 300 тыс. руб. за аналогичные нарушения на полосе отвода Южно-Уральской железной дороги.
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