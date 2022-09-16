Транспортная прокуратура оштрафовала «РЖД» на 320 тыс. рублей за мусор на полосах отвода в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2022. Свердловская транспортная прокуратура оштрафовала ОАО «РЖД» на 100 тыс. руб. за ...25.08.2022 Свердловская транспортная прокуратура потребовала очистить полосу отвода железной дороги для предотвращения возникновения пожаров
УрБК, Екатеринбург, 25.08.2022. В Свердловской области представители транспортной прокуратуры вынесли представления ...01.10.2014 В деятельности СвЖД выявлены нарушения экологического законодательства
УрБК, Екатеринбург, 01.10.2014. Транспортная прокуратура выявила нарушения экологического законодательства в действиях ...01.11.2011 Свердловская железная дорога — филиал ОАО «РЖД» оштрафована за нарушение требований пожарной безопасности в ХМАО-Югре
УрБК, Ханты-Мансийск, 01.11.2011. Сургутской транспортной прокуратурой завершена проверка исполнения законодательства о ...17.03.2010 Уральская транспортная прокуратура: Нарушения в содержании путевого хозяйства Нижнетагильского отделения Свердловской железной дороги создавали угрозу сходов железнодорожных составов
УрБК, Екатеринбург, 17.03.2010. Нижнетагильской транспортной прокуратурой в ходе проверки исполнения законодательства о ...