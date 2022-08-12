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Сегодня, 17:01

Курс доллара США с начала сегодняшних торгов вырос на 0,43%

УрБК, Москва, 16.09.2022. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 60,4 руб., евро — 59,87 руб.

С начала сегодняшних торгов курс доллара США вырос на 0,43%, евро — на 0,18%.

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