УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
10.01.2023

Курс доллара США на Московской бирже составляет 69,85 руб., евро — 74,70 руб.

УрБК, Москва, 10.01.2023. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал снижаться, евро — расти. По состоянию на 10.40 мск курс американской валюты составляет 69,85 руб., евро — 74,70 руб.

На момент закрытия торгов 9 января курс доллара США составлял 69,99 руб., евро — 74,44 руб.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
08.12.2022 Курс доллара США на Московской бирже составляет 62,92 руб., евро — 66,03 руб.

УрБК, Москва, 08.12.2022. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал расти, а евро — снижаться. ...

07.12.2022 Курс доллара США на Московской бирже составляет 63,08 руб., евро — 65,97 руб.

УрБК, Москва, 07.12.2022. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал расти, а евро — снижаться. ...

23.11.2022 Курс доллара США на Московской бирже составляет 60,51 руб., евро — 62,40 руб.

УрБК, Москва, 23.11.2022. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал снижаться, а евро — расти. ...

18.11.2022 Курс доллара США на Московской бирже составляет 60,42 руб., евро — 62,49 руб.

УрБК, Москва, 18.11.2022. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал снижаться, а евро — расти. ...

24.10.2022 Курс доллара США на Московской бирже составляет 61,36 руб., евро — 60,10 руб.

УрБК, Москва, 24.10.2022. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал расти, а евро — снижаться. ...

Популярные новости
20.12.2022Worldex отзывы: стоит сотрудничать с брокером или нет?15.12.2022Компания «Уральские авиалинии» предложила постоянным клиентам «Бизнес-проездной»16.12.2022«Атомстройкомплекс» получил от АКРА позитивный прогноз по кредитному рейтингу28.12.2022В новом Генплане Екатеринбурга до 2045 года предусмотрено строительство новых трамвайных линий в Академический район28.12.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил дополнительно 403 млн рублей на развитие Нижних Серег
Архив новостей
Январь 2023 (107)
Декабрь 2022 (711)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Август 2022 (779)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18