Курс доллара США на Московской бирже вырос до 96,83 руб., евро — до 103,23 руб.

УрБК, Москва, 12.09.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...11.09.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 96,87 руб., евро — до 104 руб.
УрБК, Москва, 11.09.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...08.09.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 98,22 руб., евро — до 105,2 руб.
УрБК, Москва, 08.09.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...05.09.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 97,31 руб., евро — до 104,83 руб.
УрБК, Москва, 05.09.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию ...04.09.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 96,42 руб., евро — до 104,15 руб.
УрБК, Москва, 04.09.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию ...