Курс доллара США на Московской бирже вырос до 96,83 руб., евро — до 103,23 руб.

УрБК, Москва, 18.09.2023. Курсы доллара США и евро растут после начала торгов на Московской бирже. По состоянию на 10.54 мск курс американской валюты составляет 96,83 руб., евро — 103,23 руб. На момент закрытия торгов 15 сентября курс доллара США составлял 96,81 руб., евро — 102,93 руб.

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