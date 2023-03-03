Курс доллара США на Московской бирже вырос до 75,67 руб., евро — до 80,59 руб.

УрБК, Москва, 06.03.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию на 10.35 мск курс американской валюты составляет 75,67 руб., евро — 80,59 руб. На момент закрытия торгов 3 марта курс доллара США составлял 75,63 руб., евро — 80,29 руб.

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