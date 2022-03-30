В Свердловской области на одну активную вакансию в среднем приходится 4,1 резюме

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2022. По итогам августа в Свердловской области на одну активную вакансию в среднем приходилось 4,1 резюме, говорится в исследовании портала по поиску работы hh.ru.



Для сравнения: в среднем по стране этот показатель составил 5,2.



«Наиболее высокая конкуренция за рабочие места в Свердловской области наблюдается между начинающим специалистами: сразу 9,3 резюме на вакансию. На втором месте по уровню конкуренции с большим отрывом находятся юристы — здесь на одну вакансию приходится 5,5 резюме. Третье место занимает административный персонал (4,8)», — говорится в сообщении.



Самая низкая конкуренция отмечается в сферах «Домашний персонал», «Консультирование» (по 0,1), «Добыча сырья» (0,4), «Строительство, недвижимость», «Медицина, фармацевтика» (по 0,7).



Как ранее сообщал УрБК, худшие прогнозы для рынка труда Свердловской области не оправдались. По итогам августа 2022 года ключевые индикаторы показали позитивную динамику. В целом ситуация практически не отличается от той, которая наблюдалась до 24 февраля. Рынок труда смог достаточно быстро адаптироваться к новым условиям. В регионе не отмечается ни роста безработицы, ни всплеска неполной занятости, ни сокращения заработных плат.