Рынок труда адаптировался к санкциям

Худшие прогнозы для рынка труда Свердловской области не оправдались. По итогам августа 2022 года ключевые индикаторы показали позитивную динамику. В целом ситуация практически не отличается от той, которая наблюдалась до 24 февраля. Рынок труда смог достаточно быстро адаптироваться к новым условиям. В регионе не отмечается ни роста безработицы, ни всплеска неполной занятости, ни сокращения заработных плат.



Аналитики портала hh.ru фиксируют снижение конкуренции на рынке труда Свердловской области. По итогам августа на одну активную вакансию в регионе в среднем приходилось 4,1 актуального резюме. Для сравнения: в июле показатель составлял 4,3, в июне — 4,2, в мае — 4,6. Эти цифры показывают, что сейчас найти новую работу легче, чем несколько месяцев назад.



Число активных вакансий на Среднем Урале в августе увеличилось на 6,8% по сравнению с предыдущим месяцем (в среднем по Уральскому федеральному округу — на 5,7%).



«Самую сильную динамику в регионе показали отрасли «Наука, образование» (плюс 41,4%), «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (плюс 14,6%), «Автомобильный бизнес» (плюс 14,3%), «Домашний персонал» (плюс 13,9%) и «Рабочий персонал» (плюс 10%). Менее благоприятная ситуация — в сферах «Добыча сырья» (минус 8,9%) и «Госслужба, НКО» (минус 83,7%)», — отмечают аналитики hh.ru.



Количество активных резюме в Свердловской области за последний месяц увеличилось на 2%. Это означает, что на рынке незначительно увеличилось число соискателей, находящихся в поисках новой работы.



Еще один важный показатель — число официально зарегистрированных безработных в Свердловской области. По данным департамента по труду и занятости, на 9 сентября текущего года в регионе насчитывалось 20 тыс. 419 безработных. Это на 1,5 тыс. больше, чем было до эскалации украинского кризиса. Однако с начала лета ситуация кардинально не изменилась. 1 июня в регионе насчитывалось 19 тыс. 994 безработных. Текущие цифры весьма скромные по сравнению с историческим максимумом. Напомним, что в сентябре 2020 года на фоне пандемии число безработных превышало 120 тыс. человек.



Ситуация с неполной занятостью в регионе тоже не вызывает опасений. На 1 августа текущего года (данные публикуются с месячным опозданием) в этом режиме работали 2 тыс. 707 человек. Это заметно меньше, чем было до кризиса. 1 марта текущего года в режиме неполной занятости работали 3 тыс. 570 свердловчан.



Другой значимый индикатор — средняя заработная плата на Среднем Урале. По данным Свердловскстата, в июне этот показатель вырос на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 57 тыс. 345 руб. в месяц. По итогам I полугодия средняя зарплата составила 52 тыс. 613 руб. (плюс 12,4% к уровню шести месяцев 2021 года).



Ситуация на рынке труда Свердловской области практически не отличается от общероссийской. Федеральные ведомства неоднократно заявляли о том, что подавляющая часть россиян не испытывает серьезных проблем с занятостью.



«Ситуация на рынке труда остается стабильной. Уровень безработицы (по методологии МОТ) третий месяц подряд держится на исторических минимумах — 3,9% от рабочей силы в июле», — отмечали представители Минэкономразвития РФ в обзоре «О текущей ситуации в российской экономике», который был опубликован 31 августа.



При этом в министерстве труда и социальной защиты РФ не исключают, что страна еще не прошла пик проблем в этом секторе экономики.



«Учитывая динамику изменения ситуации с занятостью населения, Минтруд России прогнозирует смещение пика роста напряженности на рынке труда на конец 2022 года — начало 2023 года», — рассказали представители ведомства.



Вместе с тем очевидно, что по состоянию на середину сентября российская экономика избежала серьезных проблем с занятостью и безработицей. Это произошло из-за целого комплекса различных факторов. Во-первых, многие отрасли смогли оперативно перестроить свою работу после введения санкций. В целом российская экономика показывает хорошую устойчивость к внешнему давлению. Во-вторых, влияние ухода западных компаний на рынок труда оказалось сильно преувеличено. Сокращенных сотрудников было не так много, чтобы они массово пополнили армию безработных. В-третьих, российский рынок труда «поддерживает» демографическая яма. Еще до эскалации украинского кризиса многие отрасли испытывали острый дефицит сотрудников. Поэтому люди, которые сейчас попали под массовое сокращение, имеют широкие возможности для поиска другой работы.