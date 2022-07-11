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Спрос на рынке новостроек в Екатеринбурге смещается в пользу просторных квартир

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2022. Спрос на рынке новостроек в Екатеринбурге смещается в пользу просторных квартир. Об этом написал начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков в своем блоге REBURG на «Яндекс.Дзен».

Он опубликовал статистику аналитической платформы bnMAP.pro, согласно которой доля студий в структуре продаж в январе текущего года составляла 22%, однокомнатных квартир – 41%. В июне показатели снизились до 17% и 34% соответственно.

«Ключевое структурное изменение на рынке новостроек России во II квартале 2022 года — смещение реального спроса в сторону более просторных квартир. Вернее — уход с рынка спекулятивных настроений и концентрация на текущих жилищных потребностях», — заявил М. Хорьков.

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