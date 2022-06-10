В Екатеринбурге нанесено более 325 тыс. квадратных метров дорожной разметки

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2022. На дорогах Екатеринбурга нанесено более 325 тыс. кв. м. разметки: 226 тыс. краской и свыше 98 тыс. — термопластиком. Вдобавок МБУ «Центр организации движения» (ЦОД) обновило 145 тыс. кв. м. поперечной разметки, использующейся на пешеходных переходах, стоп-линиях, островках безопасности и так далее. Об этом рассказал директор ведомства Данил Меркулов на совещании, которое провел глава города Алексей Орлов.



По данным пресс-службы администрации муниципалитета, сотрудники ЦОД в течение 2022 года установили 1 тыс. 479 новых дорожных знаков, обновили и построили 11 светофорных объектов, обустроили 21 остановку общественного транспорта.



«Наша задача — снижение количества дорожных аварий, а также обеспечение пропускной способности транспортных узлов. Для достижения этих целей нам необходимо содержать в надлежащем состоянии существующие и внедрить новые технические средства регулирования дорожного движения. Крайне важным является вопрос своевременного выявления и устранения возникающих неисправностей. Зиму наш город должен встретить с качественной разметкой», — отметил А. Орлов.