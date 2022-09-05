В Свердловской области выявлено 1 тыс. 559 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 1 тыс. 559 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 16 сентября 2022 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 494 тыс. 833 человека.



Также за сутки в области зарегистрировано два летальных случая от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 811. За сутки из больниц выписано 1 тыс. 016 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 470 тыс. 309 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 59 тыс. 035 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 20 млн 324 тыс. 039 человек. За сутки зафиксировано 110 летальных случаев (всего 385 тыс. 837), выздоровели 50 тыс. 020 человек (всего 19 млн 294 тыс. 876).