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Правительство РФ направит 8,2 млрд рублей Фонду развития промышленности

УрБК, Москва, 16.09.2022. Правительство РФ направит 8,2 млрд руб. на поддержку промышленных предприятий. Эти деньги будут переданы Фонду развития промышленности, сообщается в Telegram-канале кабинета министров.

Помощь пойдет на реализацию проектов в сфере импортозамещения, модернизацию и расширение производства. У организаций будет возможность повысить уровень автоматизации и цифровизации своих производств.

Вдобавок выделенные средства способствуют запуску 17 новых проектов. Их реализация поможет привлечению примерно 2 млрд руб. частных инвестиций и созданию минимум 500 рабочих мест.

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