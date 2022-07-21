Энергетики «Россети Урал» — «Екатеринбург» повысили надежность электроснабжения в пяти районах города

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2022. Энергетики «Россети Урал» — «Екатеринбург» выполнили ремонты на 28 подстанциях (ПС) 35-110 кВ. Благодаря этому выросла надежность электроснабжения более 380 тыс. жителей Орджоникидзевского, Чкаловского, Верх-Исетского, Кировского и Октябрьского районов, сообщает пресс-служба компании.
В число потребителей на этих территориях входят 68 школ, 92 детских сада, 82 учреждения здравоохранения, насосные станции МУП «Водоканал», теплопункты, жилые дома и так далее.
На ряде объектов выполнен текущий ремонт трансформаторов 35-110 кВ. На ПС «Московская» отремонтированы два разъединителя 35 кВ. На ПС «Новая», «Кировская», «Хрустальная», «Северка» завершены комплексные ремонты, включающие техническое обслуживание устройств релейной защиты и автоматики, проведение высоковольтных испытаний и измерений, покраску и обновление диспетчерских наименований.
Всего в компании на 2022 год программа ремонтов и технического обслуживания запланирована в объеме 407,4 млн руб.
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