«МегаФон»: Число совершенных свердловчанами звонков с начала года выросло на 20%

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2022. Число звонков, совершенных жителями Свердловской области по мобильному телефону, с начала года выросло на 20%. При этом сами диалоги стали короче — сейчас они длятся в среднем около двух минут, сообщает пресс-служба «МегаФона».
«Наиболее общительными среди небольших населенных пунктов Свердловской области оказались жители поселков Палкинский Торфяник в Верх-Исетском районе Екатеринбурга и Ертарский (Тугулымский городской округ) — именно здесь совершаются самые продолжительные беседы. В топ самых разговорчивых локаций также попали Юшала, Заводоуспенское, Новоипатово, Белоярский, Троицкий и Туринская Слобода», — говорится в сообщении.
Среди крупных городов в такой список вошли Екатеринбург, Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Серов, Кушва, Туринск, Сухой Лог, Талица, Качканар, Первоуральск и Асбест.
С начала года абоненты «МегаФона» также стали чаще звонить с помощью современной технологии VoLTE — голос в сети четвертого поколения. Голосовой поток при таком соединении доставляется в разы быстрее и в лучшем качестве. Тембр передается четче, посторонние шумы менее заметны, как итог — собеседника слышно лучше, а голос звучит естественнее.
«Сегодня уже 57% звонков совершаются в сети 4G. С начала года жители Свердловской области, наши абоненты, проговорили таким технологичным способом свыше миллиарда минут. Дополнительное преимущество технологии VoLTE — меньший расход заряда батареи мобильного устройства и возможность параллельно работать в интернете на высокой скорости», — рассказали в пресс-службе «МегаФона».
Для повышения качества услуг в условиях растущей нагрузки оператор модернизировал и установил новые 4G-базовые станции в 31 населенном пункте Свердловской области. География работ затронула как крупные города, так и небольшие поселки, где проживает от 60 человек и выше. В результате мероприятий более стабильный сигнал связи и быстрый мобильный интернет получили около 300 тыс. жителей Среднего Урала.
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