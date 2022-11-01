Свердловская область снова вошла в число лидеров среди российских регионов по качеству городской среды

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2023. Свердловская область вновь вошла в число лидеров среди российских регионов по качеству городской среды. Индекс был рассчитан Минстроем для 1 тыс. 117 городов в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает департамент информационной политики региона.



Так, согласно данным федерального министерства, среднее значение индекса качества городской среды составляет 192 балла. Прирост по отношению к 2019 году составил 13,6%.



По итогам 2022 года в Свердловской области сразу 28 городов поднялись в рейтинге выше среднероссийского значения. При этом среди городов страны наибольшую динамику развития комфортной городской среды показал Каменск-Уральский, набрав 209 баллов и по сравнению с прошлым годом прибавив 13.



К списку городов, где индекс качества городской среды оказался выше 180 баллов, добавились Сухой Лог, Туринск, Качканар, Новая Ляля, Артемовский, Красноуральск, Талица, Карпинск, Верхняя Тура, Алапаевск. Здесь были реализованы или завершаются масштабные проекты по благоустройству. Так, в Красноуральске 16 октября 2022 года состоялось открытие после благоустройства парка «Третья горка». В Талице в 2021 году на бывшем пустыре открылся сквер воинов-интернационалистов, построенный по нацпроекту «Жилье и городская среда».



«Свердловская область активно реализует мероприятия по благоустройству. За последние пять лет на эти цели из бюджетов разных уровней было потрачено 15 млрд руб. Благоустроено 1 тыс. 919 территорий, в том числе 1 тыс. 248 дворовых и 671 общественная территория. В 2023 году в планах благоустроить еще 58 объектов, в том числе 45 общественных и 13 дворовых территорий. На реализацию указанных объектов будет направлено более 1,6 млрд руб. Реализованные проекты позволяют городам становиться комфортными и безопасными для своих жителей. А благодаря индексу мы можем определить первоочередные зоны роста, те направления, которые требуют нашего внимания здесь и сейчас», — рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.



Отметим, что губернатор Евгений Куйвашев уделяет большое внимание вопросам благоустройства территорий в Свердловской области. Он неоднократно говорил, что принципиально важно, когда проекты создания комфортной среды реализовываются не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах, а современная инфраструктура для занятий спортом, отдыха становится доступной для каждого уральца.



По инициативе главы региона с 2022 года участвовать в региональной программе «Формирование комфортной городской среды» могут не только города, но и сельские территории. Финансирование благоустройства мест отдыха для жителей сел, деревень и рабочих поселков берут на себя областной и местные бюджеты.