Свердловчанам напомнили о способах голосования за наиболее значимые общественные пространства для благоустройства

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2023. В Свердловской области с 15 апреля по 31 мая пройдет онлайн-голосование, где жители региона старше 14 лет смогут выбрать те общественные территории, которые нуждаются в благоустройстве в 2024 году. Об этом сообщает региональный департамент информационной политики.
Как отметил министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов, федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» наиболее популярен у жителей страны, потому как учитываются мнения всех граждан.
«Начиная с 2018 года, благодаря участию жителей, в Свердловской области благоустроено уже свыше 1900 объектов. Красивые, уютные места отдыха горожан, современные спортивные и детские площадки появились во всех городах, а с 2022 года по поручению губернатора Евгения Куйвашева, благоустройство приходит и в сельские населенные пункты. И при поддержке уральцев мы намерены не останавливаться на этом и продолжать работу в этом направлении», — подчеркнул он.
Отдать свои голоса в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» за то или иное городское пространство на платформе za.gorodsreda.ru можно будет одним из трех способов: на сайте 66.gorodsreda.ru, на сайте «Госуслуги», через приложение волонтеров, которые будут сопровождать голосование в общественных местах всех муниципалитетов-участников.
Уточняется, что в прошлом году в голосовании приняли участие более 703 тыс. свердловчан. Площадки, за которые они отдали свои голоса, будут благоустраиваться уже в этом году.
Напомним, что Свердловская область снова вошла в число лидеров среди российских регионов по качеству городской среды. К списку городов, где индекс качества городской среды оказался выше 180 баллов, добавились Сухой Лог, Туринск, Качканар, Новая Ляля, Артемовский, Красноуральск, Талица, Карпинск, Верхняя Тура, Алапаевск.
УрБК, Екатеринбург, 04.04.2023. Свердловская область вновь вошла в число лидеров среди российских регионов по качеству ...22.03.2023 В Свердловской области начали готовиться к голосованию за объекты благоустройства по нацпроекту «Жилье и городская среда» на 2024 год
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2023. В Свердловской области началась подготовка к рейтинговому голосованию за объекты ...31.05.2022 Всероссийское голосование за проекты благоустройства продлено на день
УрБК, Екатеринбург, 31.05.2022. Всероссийское рейтинговое онлайн-голосование по выбору общественных территорий для ...19.04.2022 В голосовании по выбору объектов благоустройства в Екатеринбурге уже приняли участие более 5,5 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 19.04.2022. В Екатеринбурге продолжается голосование по выбору объектов благоустройства в рамках ...07.04.2022 В Екатеринбурге на следующей неделе начнется голосование за благоустройство объектов в 2023 году
УрБК, Екатеринбург, 07.04.2022. В Екатеринбурге с 15 апреля стартует голосование по выбору объектов благоустройства в ...