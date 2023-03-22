Свердловчанам напомнили о способах голосования за наиболее значимые общественные пространства для благоустройства

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2023. В Свердловской области с 15 апреля по 31 мая пройдет онлайн-голосование, где жители региона старше 14 лет смогут выбрать те общественные территории, которые нуждаются в благоустройстве в 2024 году. Об этом сообщает региональный департамент информационной политики.



Как отметил министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов, федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» наиболее популярен у жителей страны, потому как учитываются мнения всех граждан.



«Начиная с 2018 года, благодаря участию жителей, в Свердловской области благоустроено уже свыше 1900 объектов. Красивые, уютные места отдыха горожан, современные спортивные и детские площадки появились во всех городах, а с 2022 года по поручению губернатора Евгения Куйвашева, благоустройство приходит и в сельские населенные пункты. И при поддержке уральцев мы намерены не останавливаться на этом и продолжать работу в этом направлении», — подчеркнул он.



Отдать свои голоса в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» за то или иное городское пространство на платформе za.gorodsreda.ru можно будет одним из трех способов: на сайте 66.gorodsreda.ru, на сайте «Госуслуги», через приложение волонтеров, которые будут сопровождать голосование в общественных местах всех муниципалитетов-участников.



Уточняется, что в прошлом году в голосовании приняли участие более 703 тыс. свердловчан. Площадки, за которые они отдали свои голоса, будут благоустраиваться уже в этом году.



Напомним, что Свердловская область снова вошла в число лидеров среди российских регионов по качеству городской среды. К списку городов, где индекс качества городской среды оказался выше 180 баллов, добавились Сухой Лог, Туринск, Качканар, Новая Ляля, Артемовский, Красноуральск, Талица, Карпинск, Верхняя Тура, Алапаевск.