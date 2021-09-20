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ЕвразЭнергоТранс запустил новую распределительную подстанцию

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2022. ЕвразЭнергоТранс запустил новую распределительную подстанцию ПС-9 в Новокузнецке. Ее смонтировали вместо старой, чтобы увеличить эффективность и надежность электроснабжения потребителей промышленной зоны ЕВРАЗ ЗСМК и городской инфраструктуры, запитанной от сетей компании.

В пресс-службе предприятия отметили, что ПС-9 обладает всеми элементами подстанций нового поколения. Она является объектом высокой степени автоматизации и механизации, а также имеет дополнительные возможности для диагностики и контроля.

ЕвразЭнергоТранс запустил новую распределительную подстанцию

На подстанции установлено более мощное оборудование: трансформаторы, распределительные устройства. Она полностью автоматизирована: все сигналы от датчиков и устройств управления передаются с помощью цифровых показателей на экраны оператора. Есть система предиктивной аналитики, позволяющая контролировать жизненный цикл оборудования, автоматическая вентиляция и система кондиционирования.

ЕвразЭнергоТранс запустил новую распределительную подстанцию

Современное оборудование и инновационные технологии обеспечат бесперебойную работу нового объекта, значительно повысят общую надежность подачи электроэнергии потребителям, а также позволят оперативно реагировать на аварийные ситуации. Подстанция создаст необходимый резерв мощности для присоединения новых потребителей к системе электроснабжения.

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

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