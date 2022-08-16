На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе-августе снизилось на 2,7%

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2022. В январе-августе 2022 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели 152,9 тыс. т скота и птицы на убой, что на 2,7% меньше уровня аналогичного периода предыдущего года, сообщает Свердловскстат. Выпуск молока на Среднем Урале снизился на 1,2% (до 558,6 тыс. т), производство яиц сократилось на 1,8% (до 1067,1 млн штук).

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