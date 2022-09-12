Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно снизилось

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2022. По состоянию на 15 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 20 тыс. 043 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 14 сентября число безработных составляло 20 тыс. 072 человека. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на 29 человек.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,95%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,5.