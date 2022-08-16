В Екатеринбурге вынесли приговор создателю финансовой пирамиды, присвоившему более 264 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2022. Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил к шести годам лишения свободы мужчину 1971 года рождения, создавшему финансовую пирамиду. Он присвоил более 264,7 млн руб., а в данном деле фигурируют 472 потерпевших.



По данным пресс-службы прокуратуры Свердловской области, осужденный создал кредитно-потребительский кооператив «Ссудо-сберегательный центр «ЗОЛОТОЙ ВЕКЪ». Головной офис организации в период с апреля 2014 по ноябрь 2018 года находился в Октябрьском районе Екатеринбурга. Но его подразделения также были в Верхней Пышме, Каменске-Уральском и Нижнем Тагиле, а также на территории Челябинской области, Пермского края, Башкортостана.



Кооператив заключал с гражданами договоры передачи сбережений, в ответ обещая выплачивать минимум 11% годовых. Клиенты получали сертификаты участника, а внесение и снятие денег фиксировалось в сберегательной книжке. Участникам также дали ложную информацию о гарантированном возврате вкладов за счет наличия компенсационного фонда.



На деле клиенты получали деньги за счет поступления средств от новых вкладчиков, то есть по принципу финансовой пирамиды. В ноябре 2018 года у кооператива не осталось возможностей выплачивать деньги, поэтому офисы компании были закрыты.



Октябрьский районный суд признал организатора кооператива виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».