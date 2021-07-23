Предполагаемый создатель финансовой пирамиды предстанет перед судом в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2025. В Ленинский районный суд Екатеринбурга поступило уголовное дело в отношении предполагаемого организатора финансовой пирамиды. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Перед судом предстанет фактический руководитель группы компаний «Народный капитал». Ему вменяют хищение 582 млн руб. Уголовное дело возбуждено по по ч. 2 ст. 172.2 УК РФ «Организация деятельности по привлечению денежных средств физических лиц, в особо крупном размере» и ч. 1.1 ст. 195 УК РФ «Отчуждение лицом, контролирующим организацию, имущества юридического лица, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства и причинили крупный ущерб».



«По версии следствия, обвиняемый организовал работу группу компаний «Народный капитал», включая кредитно-потребительский кооператив и потребительский кооператив с одноименным наименованием, функционирование которых осуществлялось по принципу «финансовой пирамиды». Офисы организации были расположены на территории различных регионов России. С гражданами заключались договоры, на основании которых потерпевшие вносили денежные средства с целью получения в дальнейшем процентов по вкладам», — говорится в сообщении.



Фактические выплаты клиентами производились за счет поступления средств от новых вкладчиков, то есть по принципу «финансовой пирамиды». Но свои средства потерпевшие так и не получили в полном объеме.



Вдобавок к этому обвиняемый с ноября 2021 года до октября 2022 года перевел деньги со счетов КПК «Народный капитал» в адрес юридических и физических лиц. Это привело к тому, что организация не смогла расплатиться с кредиторами, тем самым причинив ущерб на сумму не менее 6,6 млн руб.