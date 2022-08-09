Банк России разработал порядок возврата средств гражданам при мисселинге

УрБК, Москва, 15.09.2022. Банк России разработал порядок действий при возврате средств жителям РФ, которые стали жертвой мисселинга, сообщает пресс-служба регулятора.
«Требования Банка России о приостановке продаж или возврате клиентам потраченных денег будут касаться финансовых продуктов, по которым допускаются систематические нарушения», — говорится в сообщении.
Мисселинг — недобросовестная практика продаж, при которой информация о товаре (услуге) преднамеренно искажается, вследствие чего покупатель вводится в заблуждение относительно необходимости его приобретения.
«Теперь такие продажи нам будет легче останавливать до исправления нарушений. В вопиющих случаях, когда нечестное поведение продавца приводит к убыткам клиентов, финансовая компания будет обязана отменить продажу и вернуть деньги потребителю», — отметил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.
Напомним, что в I полугодии 2022 года в Екатеринбургский муниципальный центр защиты потребителей поступило более 200 жалоб, связанных с оказанием финансовых услуг.
«Речь идет о случаях так называемого мисселинга, когда под видом одного договора по факту заключается другой. Например, клиент желает сделать срочный вклад, а с ним оформляются договоры инвестиционного или пенсионного страхования, нередко — доверительного управления денежными средствами. Успехи в разрешении таких споров у муниципального центра немалые, людям оказывается помощь в составлении претензии, результатом которой становится восстановление нарушенного права и возврат денег», — рассказывала директор учреждения Янина Голубева.
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