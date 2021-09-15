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В Нижнем Тагиле и Качканаре стартовал прием заявок на гранты конкурса «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!»

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2022. ЕВРАЗ выделит 8 млн руб., чтобы реализовать социальные проекты, которые предложат жители Нижнего Тагила и Качканара в ходе конкурса «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!». Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

Прием заявок продлится с 15 сентября по 15 ноября. Результаты озвучат в декабре после очной защиты проектов. Гранты могут получить некоммерческие общественные организации и объединения, муниципальные и частные образовательные, медицинские, социальные учреждения, учреждения культуры и спорта, инициативные группы граждан и отдельные граждане под гарантии юридического лица (некоммерческие либо муниципальные организации).

«В этом году ЕВРАЗ увеличил размеры грантов: в Нижнем Тагиле — до 700 тыс. рублей, в Качканаре — до 500 тыс. Реализация идей неравнодушных и талантливых жителей — это возможность сделать будущее наших городов лучше. ЕВРАЗ заинтересован в воплощении в жизнь подобных инициатив. Мы ждем проекты, которые поспособствуют развитию и процветанию Нижнего Тагила и Качканара», — отметила директор Благотворительного фонда ЕВРАЗа на Урале Елена Раудштейн.

Положение, условия конкурса, правила оформления заявки, универсальный шаблон для подготовки проекта и его презентации размещены на сайте ЕВРАЗа.

В 2021 году компания поддержала 19 проектов в Свердловской области: 13 — в Нижнем Тагиле и 6 — в Качканаре. За счет средств холдинга в Нижнем Тагиле появилась «Аллея медицинской славы», оборудована открытая площадка для игры в шахматы и шашки, создана площадка для занятий необычным видом спорта — фрироупом. В Качканаре дошкольники начали заниматься фитбол-гимнастикой, юные лыжники школы «Ритм» теперь тренируются на лыжероллерах. В Качканарском историко-краеведческом музее создан зал боевой славы, а в школе имени К. Н. Новикова появились уличные тренажеры.

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